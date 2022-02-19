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Pençe Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pençe Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

19.02.2022 13:58
Pençe Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekat bölgesinde 5 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan harekat bölgesinde 5 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Terör, Türk, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pençe Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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