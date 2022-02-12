MSB: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkili şekilde devam edecek." - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | MSB: 'Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da... - Son Dakika