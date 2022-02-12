Üye Girişi
Son dakika haberleri | MSB: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da... - Son Dakika

Son dakika haberleri | MSB: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da...

12.02.2022 09:58
Son dakika haberleri | MSB: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da...

Son dakika haberlerine göre MSB: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkili şekilde devam edecek." - ANKARA

YORUMLAR
500

Haftanin, Irak, İcra, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | MSB: 'Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da... - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:01 Cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 13 yaşındaki kızını yaraladı, eşini öldürdü
10:00 AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında
09:39 Çarptı, metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı
09:34 Son anda engellendi! Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde eylem hazırlığındaydılar
09:03 İki cinayette birbirinin aynısı! Halil Falyalı suikasti, akıllara Ömer Lütfü Topal'ı getirdi
08:47 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, süper miniyle adeta mankenlere taş çıkarttı
08:33 Annesinin sevgilisinin olduğunu öğrenen genç, dehşet saçtı! Adamı öldürdü, annesini dövdü
07:57 Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 3. kez evlenir mi? Barışma sinyali Kıratlı'dan geldi
07:55 Yayın kuruluşundan skandal "Filistin" talimatı: Yok sayın
01:04 Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 10:07:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | MSB: "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement