MSB: Kasımda hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 51'i terörist 756 kişi yakalandı, 24 bin 118 kişi hududu geçemeden engellendi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: MSB: Kasımda hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 51'i terörist 756 kişi yakalandı, 24 bin 118 kişi hududu geçemeden engellendi. - Son Dakika

Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı

MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli

Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var