Son dakika haberleri: MSB: Kasımda hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 51'i terörist 756 kişi yakalandı, 24 bin 118 kişi hududu geçemeden engellendi.
30.11.2021 11:58
Edinilen son dakika gelişmesine göre MSB: Kasımda hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 51'i terörist 756 kişi yakalandı, 24 bin 118 kişi hududu geçemeden engellendi.
MSB: Kasımda hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 51'i terörist 756 kişi yakalandı, 24 bin 118 kişi hududu geçemeden engellendi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: MSB: Kasımda hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 51'i terörist 756 kişi yakalandı, 24 bin 118 kişi hududu geçemeden engellendi. - Son Dakika
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