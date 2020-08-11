Son dakika haberleri: MSB: "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız,...
Son dakika gelişmesine göre MSB: "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır.
MSB: "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır."
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 20:39
Kaynak: AA
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