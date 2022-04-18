Son dakika haberleri | MSB:  Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | MSB:  Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde

18.04.2022 00:53
Son dakika haberleri | MSB:  Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde

Son dakika haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde" paylaşımında bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde" paylaşımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Mehmetçik'e ait fotoğraf paylaştı. MSB, yaptığı paylaşıma "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!" notunu ekledi.Son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mağarayı tespit eden Mehmetçik, dökümanlara el koyarken, yaşam malzemelerini de imha etti, mağaralar ise kullanılamaz hale getirildi.


YORUMLAR
500
MSB: 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor' MSB: 'Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor' Fransız polisinin başörtülü iki kadını tartaklaması görüntülere yansıdı Fransız polisinin başörtülü iki kadını tartaklaması görüntülere yansıdı

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | MSB:  Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Eski bakan Vecdi Gönül'ün oğlu İbrahim Ömer Gönül, Sermaye Piyasası Kurulu başkanlığına atandı
00:55 İstifaların ardından Türk futbolunda kritik karar! Süper Lig'de küme düşme kaldırılıyor
00:54 Ahmet Çakar'ın iddiaları gündeme bomba gibi düştü! İstifanın arkasında ses kaydı var!
00:23 Teravih namazına giderken cipin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
00:20 Muğla'da yaşanan olayda 26 yaşındaki genç, tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü
00:17 Marcao'ya bir talip daha çıktı! Atalanta'dan Galatasaray'a reddedilmeyecek teklif
00:07 Doğu Perinçek'den, Ümit Özdağ'a sert sözler: Onu pıstıracağız, ortalıkta dolaşamayacak
23:49 Kahreden olay! Maç esnasında yere yığılan kaleci yaşamını yitirdi
23:47 Nisa'dan Survivor'daki eski sevgilisi Barış için çok konuşulacak sözler: Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor
23:42 Bülent Arınç'tan AK Partilileri sinirlendirecek sözler: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 01:00:54. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | MSB:  Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement