Son dakika haberi | MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

16.05.2022 10:07
Son dakika haberi | MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-1'de 4, Pençe-Kilit'te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-1'de 4, Pençe-Kilit'te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-1'de 4, Pençe-Kilit'te 3 ve Pençe-Kaplan bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" denildi.


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3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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