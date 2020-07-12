Son dakika haberleri | MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu"
Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde yaralanan 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde yaralanan 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 23:07 Kaynak: İHA
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