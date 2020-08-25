Son dakika haberleri | MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait;...
Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait; 15 adet fünye bağlanmış amonyum nitrat, TNT karışımı EYP ile çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek imha edildi.
MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait; 15 adet fünye bağlanmış amonyum nitrat, TNT karışımı EYP ile çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek imha edildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:01
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | MSB: 'Pençe Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait;... - Son Dakika
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