Son dakika haberleri | MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait;...
Son dakika habere göre - MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait; 15 adet fünye bağlanmış amonyum nitrat, TNT karışımı EYP ile çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek imha edildi.
- MSB: "Pençe Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait; 15 adet fünye bağlanmış amonyum nitrat, TNT karışımı EYP ile çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirilerek imha edildi."
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:16
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | MSB: 'Pençe Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait;... - Son Dakika
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