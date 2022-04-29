Mehmetçik, 'Pençe Kilit'le teröristlerin inlerine giriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmetçik, 'Pençe Kilit'le teröristlerin inlerine giriyor

29.04.2022 10:40

Mehmetçik, 'Pençe Kilit'le teröristlerin inlerine giriyor Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne ait 369 el yapımı patlayıcının imha edildiğini, terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınağın ele geçirildiğini açıkladı Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi...

Mehmetçik, 'Pençe Kilit'le teröristlerin inlerine giriyor

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne ait 369 el yapımı patlayıcının imha edildiğini, terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınağın ele geçirildiğini açıkladı

Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar terör örgütüne ait 369 el yapımı patlayıcının imha edildiği, terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınağın ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinden meydana gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla başlatılan Pençe Kilit Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor. Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan komandolar ve Özel Kuvvetler unsurları, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve sözde karargahlara tek tek giriyor.

Bölgede arama tarama faaliyetlerini de sürdüren Mehmetçik, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve malzemeyi ele geçirdi. Operasyonun başladığı 17 Nisan'dan bugüne kadar 369 el yapımı patlayıcı imha edilirken terör örgütüne ait 81 mağara ve sığınak ele geçirildi.

Makineli tüfeğin de yer aldığı 94 ağır silahı ele geçiren Mehmetçik, aralarında roketatar, bombaatar, havan ve ağır silahlara ait 20 binden fazla mühimmat buldu. Teröristlere ait mağaralarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilirken mağaralardan jeneratör, televizyon dahil çok sayıda malzeme de çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 57 terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, 'Pençe Kilit'le teröristlerin inlerine giriyor
Mehmetçik, 'Pençe Kilit'le teröristlerin inlerine giriyor
Mehmetçik, 'Pençe Kilit'le teröristlerin inlerine giriyor
Mehmetçik, 'Pençe Kilit'le teröristlerin inlerine giriyor
Mehmetçik, 'Pençe Kilit'le teröristlerin inlerine giriyor
Mehmetçik, 'Pençe Kilit'le teröristlerin inlerine giriyor
Mehmetçik, 'Pençe Kilit'le teröristlerin inlerine giriyor
YORUMLAR
500
Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir Mehmetçiğimiz şehit oldu Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir Mehmetçiğimiz şehit oldu Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durumu paylaştı: 57 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durumu paylaştı: 57 terörist etkisiz hale getirildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mehmetçik, 'Pençe Kilit'le teröristlerin inlerine giriyor - Son Dakika


Son Dakika
11:15 3 yaşındaki çocuk Kırşehir'deki yangında hayatını kaybetti
11:14 29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Sattığı daireye talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı: Hafta içi 100, hafta sonu 150 TL
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
11:09 Tedavisi için 1,5 milyon TL harcadığı kedisinin ölüm haberiyle yıkılan Esra Sönmezer, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
01:10 Kılıçdaroğlu'ndan 10 gündür elektriği kesik olan AK Parti seçmeni aileye ziyaret: 4 aydır kiralarını da ödememişler
10:56 Şile'deki kapalı havuz, hayvanlar için ölüm tuzağına dönüştü! Suya gömülmüş çok sayıda köpek ve kedi ölüsü bulundu
10:59 29 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
10:45 Türkiye'de filmleri aratmayan esir takasının başrolündeki Rus pilot konuştu: İnsanlık dışı işkencelere maruz kaldım
10:43 Murat Dalkılıç, evlilik sorusunu duyunca röportajı yarıda keserek kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 11:28:09. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmetçik, 'Pençe Kilit'le teröristlerin inlerine giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement