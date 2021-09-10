Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi."

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