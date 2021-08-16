Son dakika haberleri... MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (3) - Son Dakika

Son dakika haberleri... MSB: Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (3)
16.08.2021 07:25
Son dakika haberine göre BAKAN AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesi bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışma sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.
BAKAN AKAR VE GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesi bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışma sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, Twitterdan yayımladığı mesajında "Kahmaran silah arkadaşımız, 15 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kaydetti.
ANKARA,
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