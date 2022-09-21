MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... MSB: Pençe ve Pençe-Kilit bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika