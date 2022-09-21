Son dakika haberleri... MSB: Pençe ve Pençe-Kilit bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... MSB: Pençe ve Pençe-Kilit bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

21.09.2022 16:39
Son dakika haberleri... MSB: Pençe ve Pençe-Kilit bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haber: İçişleri: Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı teslim oldu Son dakika haber: İçişleri: Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı teslim oldu
Kaynak: DHA

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MSB: Pençe ve Pençe-Kilit bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... MSB: Pençe ve Pençe-Kilit bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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