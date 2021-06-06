Son dakika... ANKARA MSB: Pençe-Yıldırım operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

MSB: Pençe-Yıldırım operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, 'Pençe-Yıldırım' operasyonunda tespit edilen mağarada PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen mağarada PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler: Zagros keskin nişancı tüfeği, Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği namlusu, 2 RPG-7 roketatar, 2 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü, 6 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 250 metre inflaklı fitil, 3 bin AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 3 bin adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 6 RPG-7 roketatar mühimmatı, 6 havan mühimmatı, 19 EYP ana imla hakkı, 3 havan tapası, 200 fünye, 120 pil bloğu, voltmetre ve 3 yaesu telsiz anteni."