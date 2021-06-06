MSB: "PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" - Son Dakika

MSB: " PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen mağarada PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen mağarada PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar ise, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 2 adet RPG-7 roketatar, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü, 6 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 250 m inflaklı fitil, 3 bin adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 3 bin adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 6 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 6 adet havan mühimmatı, 19 adet EYP ana imla hakkı, 3 adet havan tapası, 200 adet fünye, 120 adet pil bloğu, 1 adet voltmetre, 3 adet yaesu telsiz anteni olarak açıklandı.