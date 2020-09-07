Bakanlık, tatbikattan yeni fotoğrafları da paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürdüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı , Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirerek, yeni fotoğraflar paylaştı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... MSB: 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor' - Son Dakika

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