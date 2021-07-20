Son dakika haberleri: MSB: Son 5 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TSK'nın terörle mücadelesi yurt içinde ve sınır ötesinde devam ediyor. Buna göre, pazar günü Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti yapan Mehmetçik, Aridiyah'a saldırı hazırlığında bulunan terör örgütü PKK/ YPG üyesi 2'si keskin nişancı toplam 4 teröristi tespit etti. Bölgeye yapılan atışların sonucu teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Zeytin Dalı bölgesinde ise terör örgütü üyeleri 15 Temmuz'da Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışında bulundu. Herhangi bir zayiatın yaşanmadığı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hemen harekete geçti. Terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları yapıldı. Tel Rıfat'ta belirlenen teröristlere ait hedeflerin tam isabetle vurulduğu atışlarda 3, Şeyh İsa ve Ayn Daknah bölgelerindeki PKK/YPG mevzilerinde ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.Yine aynı tarihte teröristler, bu sefer Afrin şehir merkezine ÇNRA'larla taciz ateşinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca yerleri tespit edilen teröristlerin bulunduğu bölgeye yapılan karşı atışlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki 2 üs bölgesine teröristler tarafından yapılan taciz atışlarına da hemen karşılık verildi. Münbiç bölgesinden gelen saldırılara kara atış destek vasıtalarıyla verilen karşılık sonucu 19 terörist etkisiz hale getirildi. 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 terörist etkisiz hale getirildi.