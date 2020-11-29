Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara'nın açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı 29 Kasım 2020 tarihli Basın Bilgilendirme Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara tarafından sunuldu. (2)

MSB: "Terörle mücadele kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 20 bin 564 personel ihraç edilmiş, 3 bin 586 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir."

MSB: "Son bir ayda yasa dışı hudut geçişi teşebbüsünde bulunan 35'i FETÖ mensubu 6 bin 863 kişi yakalandı."