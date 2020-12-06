Son dakika haberleri... MSB: "Son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

Son dakika haberleri... MSB: "Son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi"
06.12.2020 11:51
Son dakika haberine göre MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Dz.Yb.Nadide Şebnem Aktop'un konuşması MSB: "Son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Dz.Yb.Nadide Şebnem Aktop'un konuşması
MSB: "Son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi."
MSB: "Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz."
MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan itibaren 20 bin 612 personel ihraç edildi, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor"
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