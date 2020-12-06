Son dakika haberleri... MSB: "Son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Dz.Yb.Nadide Şebnem Aktop'un konuşması

MSB: "Son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: "Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz."

MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan itibaren 20 bin 612 personel ihraç edildi, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor"