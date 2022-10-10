MSB: Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi

10.10.2022 16:45
MSB: Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı operasyon bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı operasyon bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


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Kaynak: DHA

YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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