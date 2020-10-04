Son dakika haberleri! MSB: "Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde 128'i Eylül ayı...
Son dakika 3. sayfa haberi: MSB: "Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde 128'i Eylül ayı içerisinde olmak üzere 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren 953 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
MSB: "Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde 128'i Eylül ayı içerisinde olmak üzere 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren 953 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
3. Sayfa, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:49 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! MSB: 'Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde 128'i Eylül ayı... - Son Dakika
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