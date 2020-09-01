Son dakika haberleri: MSB, terörden temizlenen Yüksekova dağlarındaki yaban hayatı görüntülerini paylaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör unsurlarından arındırılan Hakkari'nin dağlarındaki yaban hayatına ilişkin görüntü paylaştı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mekanın gerçek sahipleri geri geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ve başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık doğadaki sevimli dostlarımıza emanet." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:02 - Kaynak: AA
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