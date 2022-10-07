Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

07.10.2022 10:21
Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" başlığıyla yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika 3. sayfa: Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika 3. sayfa: Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi Malatya haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Malatya haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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