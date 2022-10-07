Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" başlığıyla yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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