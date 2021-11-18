Son dakika haberleri: MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5... - Son Dakika

Son dakika haberleri: MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5...
18.11.2021 10:21
Son dakika 3. sayfa haberi: MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'ların düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'ların düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Son Dakika 10:16 Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı 09:59 Hırsızlar bebek kamerasında 09:51 Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem 09:41 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 09:22 Elektrikte kademeli tarife dönemi 08:47 Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı 07:23 "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili AA Washington muhabirinden çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir 01:21 Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın