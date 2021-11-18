MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK 'lı terörist, SİHA 'ların düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: MSB: 'Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5... - Son Dakika

Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı

Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı