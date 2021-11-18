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Son dakika haberleri: MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5... - Son Dakika

Son dakika haberleri: MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5...

18.11.2021 10:21
Son dakika haberleri: MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5...

Son dakika 3. sayfa haberi: MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'ların düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'ların düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Hakurk, Milli, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: MSB: 'Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5... - Son Dakika
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