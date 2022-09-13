50 askeri şehit olan Azerbaycan'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan başsağlığı! Ermenistan'a da çağrı yapıldı

Ermenistan'ın dün gece saatlerinde sınırda Azerbaycan askerlerini provoke etmeleriyle başlayan çatışmalarda toplamda 50 Azerbaycan askeri şehit düştü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 42'si askeri personel, 8'i sınır muhafızı olmak üzere 50 askerin şehit edildiği belirtildi.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan başsağlığı paylaşımında, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

"ERMENİSTAN UZATILAN BARIŞ DALINI FIRSAT BİLMELİ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın mesajında bir de Ermenistan'a çağrıda bulunularak "Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız!"