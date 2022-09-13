50 askeri şehit olan Azerbaycan'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan başsağlığı! Ermenistan'a da çağrı yapıldı - Son Dakika
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50 askeri şehit olan Azerbaycan'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan başsağlığı! Ermenistan'a da çağrı yapıldı

13.09.2022 20:55

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı. Paylaşımda, "Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız" ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan'ın dün gece saatlerinde sınırda Azerbaycan askerlerini provoke etmeleriyle başlayan çatışmalarda toplamda 50 Azerbaycan askeri şehit düştü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin provokasyonu sonucu çıkan çatışmada 42'si askeri personel, 8'i sınır muhafızı olmak üzere 50 askerin şehit edildiği belirtildi.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan başsağlığı paylaşımında, "Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında meydana gelen çatışmalarda şehit olan Azerbaycan ordusundaki kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

"ERMENİSTAN UZATILAN BARIŞ DALINI FIRSAT BİLMELİ"

Milli Savunma Bakanlığı'nın mesajında bir de Ermenistan'a çağrıda bulunularak "Ermenistan, yıllardır süregelen provokatif ve saldırgan tutumunu tamamen terk etmeli ve kendisine uzatılan barış elini bir fırsat bilmelidir. Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız ve daima da yanında olacağız!"

Son dakika haberleri... MSB: Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız
Son dakika haberleri... MSB: Türkiye olarak her zaman öz kardeşlerimizin yanındayız
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Kaynak: DHA

Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 50 askeri şehit olan Azerbaycan'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan başsağlığı! Ermenistan'a da çağrı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 50 askeri şehit olan Azerbaycan'a Milli Savunma Bakanlığı'ndan başsağlığı! Ermenistan'a da çağrı yapıldı - Son Dakika
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