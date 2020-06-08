Son dakika haberleri: MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yükümlülerin birliklerine gelişlerinde korona virüs ile mücadele kapsamında daha önceden hayata geçirilen tedbirleri anlatan bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığın paylaştığı videoda vatani görevini yapmak için bulundukları illerden yola çıkan yükümlülerin, Covid-19 ile mücadele kapsamında otogar, havalimanı ve tren garlarından alınarak görev yapacakları kışlalara ulaştırıldıkları, yükümlüler birliğine teslim olmak üzere geldiği ilde, kullandığı ulaşım vasıtasından iner inmez görevli personel tarafından karşılanarak garnizon komutanlıklarınca açılan irtibat noktalarına yönlendirildiği bildirildi. İrtibat noktalarında görev yapan personel tarafından yükümlülerin beraberinde getirdikleri eşyaların dezenfekte edildiği, ateşlerinin ölçüldüğü, yeni maske dağıtıldığı ve evrakları kontrol edilerek gidecekleri birliklerin belirlendiğinin anlatıldığı videoda, "Bu işlemlerin ardından kendileri için özel olarak ayrılan otobüslere sosyal mesafe kuralları dahilinde bindirilen yükümlüler, buradan teslim olacakları kışlalara kadar ulaştırılmakta. Yükümlüler kışlalara geldiklerinde yeniden ateş ölçme ve dezenfekte işlemleri uygulanmakta. Ardından ilk muayeneleri yapılarak giyindirilen yükümlüler 14 gün süreyle gözetim altına alınmakta, bu süre zarfında kendilerine Covid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirme ve eğitim verilmekte ve kışladaki diğer askerler ve personel ile temas etmemeleri için gerekli önlemler alındığı" yer alıyor.

Bakanlık, TSK'ya emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbirin alındığını ve alınmaya devam ettiğini bildirdi. - ANKARA