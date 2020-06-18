Son dakika haberleri! MSB: " Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor"
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe Kaplan' operasyonundan yerli üretim taarruz ATAK helikopterlerinin terör hedeflerini vurduğu görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe Kaplan' operasyonundan yerli üretim taarruz ATAK helikopterlerinin terör hedeflerini vurduğu görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığından paylaşılan görüntülerde "Pençe Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 08:47 Kaynak: İHA
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