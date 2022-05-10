Son dakika haberleri! MSB: Yiğitlerimiz, teröristleri incitmeye devam edecek! - Son Dakika
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Son dakika haberleri! MSB: Yiğitlerimiz, teröristleri incitmeye devam edecek!

10.05.2022 00:29
Son dakika haberleri! MSB: Yiğitlerimiz, teröristleri incitmeye devam edecek!

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan paylaşımda, "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!

MİLLİ Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan paylaşımda, "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" denildi.

MSB'nin sosyal medya hesaplarında, İsviçre'nin Basel kentinde 23 Nisan etkinliklerine saldırıda bulunan terör örgütü PKK yandaşlarıyla ilgili paylaşım yapıldı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma "Kimse endişelenmesin! Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" ifadeleri kaydedildi.


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Son dakika... MSB: 'Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek' Son dakika... MSB: 'Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek' MSB: Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor MSB: Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! MSB: Yiğitlerimiz, teröristleri incitmeye devam edecek! - Son Dakika


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