Son dakika haberleri | MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist...
Son dakika haberlerine göre MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/ YPG'li terörist gözaltına alındı."
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 15:55
Kaynak: AA
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