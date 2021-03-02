Son dakika haberleri... MSKÜ öğretim üyesi Ekrem Ayan, Kazakistan devlet ödülüne layık görüldü

Son dakika haberler... Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ekrem Ayan, Türk-Kazak dostluğuna yaptığı katkılarından dolayı Kazakistan Devleti Ödülüne layık görüldü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ekrem Ayan, Türk-Kazak dostluğuna yaptığı katkılarından dolayı Kazakistan Devleti Ödülüne layık görüldü. Kazakistan Büyükelçiliğinde düzenlenen ödül töreninde Ayan, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Aktoty Raimkulova'nın teşekkür namesini Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'den aldı. Ayan'a "Uluslararası Türk Akademisi Abay-175" plaketini ise Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali verdi.

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