Son dakika haberleri | MTÜ'den 15 Temmuz Konferansı ve Fotoğraf Sergisi - Son Dakika

Son dakika haberleri | MTÜ'den 15 Temmuz Konferansı ve Fotoğraf Sergisi

Son dakika haberleri: Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın konuşmacı olarak katılacağı "Unutmadık Unutmayacağız" konulu e-konferans ile 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi düzenleniyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın konuşmacı olarak katılacağı "Unutmadık Unutmayacağız" konulu e-konferans ile 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi düzenleniyor.

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle 13 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'de Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Varank'ın konuşmacı olarak katılacağı "Unutmadık Unutmayacağız" konulu e-konferans gerçekleştirilecek. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılacak olan e-konferans tüm sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.


MTÜ'den 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi


Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve sonrasında Malatya'da yaşanılanları ve Malatyalıların direnişini yansıtan 15 fotoğraftan oluşan Fotoğraf Sergisi de açılıyor.


Malatya Valiliği ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek olan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" 14 Temmuz Salı günü saat 11.00'de Valilik önü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılacak ve 2 gün süreyle ziyarete açık kalacak. Fotoğraf sergisi aynı zamanda Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin sosyal medya ve kurumsal web sayfasında da yayınlanacak.


"15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız"


Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversite olarak 15 Temmuz ruhuna her zaman ve her zeminde sahip çıkacaklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizin demokrasisine sahip çıkması sonucunda şanlı tarihimize yazılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü; emperyalizme karşı kazanılan destansı bir zaferdir. Milletimiz kendisine yapılan ihanet ve hainlikler ile kendisine yöneltilen silahları hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Bizler de hiçbir zaman unutturmayacağız" ifadelerini kaydetti. - MALATYA

Turgut Özal Üniversitesi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | MTÜ'den 15 Temmuz Konferansı ve Fotoğraf Sergisi - Son Dakika

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