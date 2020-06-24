ESENYURT'ta sağanak yağışla dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi 'nde birçok evin bodrum katını sel suyu bastı. O evlerden birinde mucizeye imza atıldı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişiyi kurtaranlardan Bülent Karakuş o anları anlattı.

Murat Coşkun'un, ellerini pencereden dışarı çıkararak yardım istediğini gördüğünü söyleyen ve aynı mahallede oturan Bülent Karakuş "Hemen koştuk. Korkulukları kırmak o an imkansız gibi görünüyordu ama başardık ve arkadaşımızı kurtardık" dedi.

"ELİMİZİ SIKTI, BEN YAŞIYORUM DEMEK İSTEDİ"Murat Coşkun'un mahsur kaldığı evinden çıkarılmasına yardım eden mahalle sakinlerinden Bülent Karakuş, o anları anlattı. Yaşadıkları olayı mucize olarak değerlendiren Karakuş, "Hortumu akıl edemeseydik Murat çoktan ölmüştü" dedi. Karakuş, "Burayı sel bastığında kapı kapanmış ve komşumuz içeride kalmış. Elini uzatıyordu. Bizler de karşıdan gördük. İçeride adam var diye sesler geldi zaten. Murat'ın elini gördük. Sonra bayağı bir mücadele ettik. Kapıdan çıkartmayı denedik ama başaramadık. Buraya geldik. Pencereden deneyelim dedik. Demirlere halat bağladık. Halatı aracın arkasına bağladık. Bu şekilde korkuluğu kırabildik. Arkadaşımızı çıkartmayı başardık. Bu çabamız neredeyse 15-20 dakika sürdü. Hortumu kestik Murat'a uzattık. Hortum sayesinde nefes alabildi. Hortum olmasaydı adam zaten ölmüştü. Hortumu karşı bahçemizden kestik getirdik. Kendisine uzattık. Nefes alıyor musun diye sorduk. Elimizi sıktı. Yaşıyorum, nefes alıyorum demek istedi. Sonra halatı arabaya bağladık çektik, korkulukları kırdık. Adamı çıkardık. Su seviyesi zaten pencereyi geçiyordu. Sadece elinin yarısı gözüküyordu. Elini tuttuk. Elimizi sıktı. Yaşıyorum mesajı verdi. Hortumu ağzına doğru verdik. Korkulukları kırmak en zorlayan kısım oldu zaten. Araba gelmese kırılmazdı. Sonra çıkardık hemen hastaneye götürdük" şeklinde konuştu.

- İstanbul