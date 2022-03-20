Son dakika haberleri! Mudurnu'da evde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Mudurnu'da evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

20.03.2022 16:37
Son dakika haberleri! Mudurnu'da evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Son dakika haberleri... Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pelitözü köyünde İsmail Kocakuş'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören komşular itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Kocakuş, AA muhabirine, "Buna şükür, evimiz yanabilirdi. İtfaiye zamanında yetişti. Hasar çok olmadan söndürüldü. Sadece çatımızın ağaçları yandı." dedi.

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Mudurnu, İtfaiye, Yangın, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Mudurnu'da evde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika


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