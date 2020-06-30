Son dakika haberleri... Muğla Büyükşehir'den deprem tedbirleri - Son Dakika

Son dakika haberleri... Muğla Büyükşehir'den deprem tedbirleri

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 ve 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5.2 ve 4.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştı. Peş peşe yaşanan depremlerin AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarca olası bir afet durumunda il genelinde vatandaşların toplanabileceği 215 nokta belirlenmişti. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından haberleşmenin kesilmesi durumunda ise 13 ilçede haberleşmeyi sağlayacak uydu telefon sistemi hazır bulunuyor.

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Olası bir depremde haberleşme ağının kesilmesine karşı tüm ilçelere, AKOM ve Başkanlık binalarına uydu telefonları yerleştirildi. Böylelikle deprem sırasında kesintisiz haberleşme sağlanarak koordinasyon kopukluğunun önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi envanterine deprem anında müdahale edebilmek için yeraltı sismik dinleme ve görüntüleme cihazı da eklendi.


Büyükşehir deprem hazırlıkları


Bu önlemlerin yanı sıra tüm ilçelere lojistik destek sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi her ilçeye yeteri kadar, projektör, el feneri, jeneratör ve onlarca farklı lojistik destek malzemesi bulunduruyor. Ayrıca Menteşe, Milas, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde bulunan itfaiye amirliklerine AFAD tarafından deprem anında kullanılacak malzemelerin bulunduğu deprem konteynırı da yerleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ayrıca olası bir deprem için çadır ihtiyacı, battaniye, sedye, çorba ve yemek arabası hizmetlerini de devreye soktu.


Muğla'da yatay mimari


Birinci derece deprem bölgesi olan Muğla'nın çok katlı binalara sahip olmaması ve kırsaldaki evlerin diğer bölgelere kıyasla sağlam olması olası bir depremin etkilerini azaltıyor. Türkiye genelinde yatay mimariye yeni yeni dönüş olurken Muğla yatay mimariye yıllar önce geçti. 1999 yılından önce 5 katın üzerinde binaların bulunduğu Muğla'da 1999 yılından sonra ise en fazla 4 katlı binalara izin verildi. Muğla Menteşe'ye yapılan 1.Etap TOKİ'ler de 4 kat olarak yapıldı.


Büyükşehir deprem çalıştayı


Muğla Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Deprem çalıştayı düzenlemiş deprem konusunda uzman isimler konuşmacı olarak katılmıştı. Deprem çalıştayında Muğla ile ilgili olarak Deprem uzmanı Prof. Naci Görür "Muğla'nın hem kendi depremini üreten fay hatları var hem de komşularının depremini üreten fay hatlarından etkileniyor. Ancak yine de Muğla deprem konusunda şanslı. Çünkü burada en büyük deprem 6 veya 6,5 şiddetinde olacaktır. Muğla Türkiye'de ki diğer İllere göre düşük katlı yapılar sayesinde daha avantajlı" ifadelerini kullanmıştı.


Başkan Gürün; "Depreme hazırlıklı olmalı, tedbirlerimizi almalıyız"


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Türkiye nüfusunun yüzde 95'i deprem riski taşıyan bölgelerde yaşıyor. Depremin bir felaket olmaması için tüm paydaşların hazırlıklı olması gerekli. Muğlamız yapı stoğu, kırsaldaki evleri ile diğer bölgelerden biraz daha depreme hazırlıklı. Muğla'da çok katlı binalarımız yok. Muğlamıza yapılan TOKİ'ler için bile en fazla 4 kat uygulamasını şehrimizde gerçekleştirdik. Olası bir afet durumunda toplanma yerlerimiz belli. 13 ilçede haberleşmeyi sağlayacak uydu telefon sistemimiz hazır. Deprem uzmanı Prof. Naci Görür Hocamızın Muğla'da en büyük deprem 6 veya 6,5 şiddetinde olacağını öngörmesi bizi rehavete düşürmeden biraz olsun rahat olmamızı sağlıyor. Buna karşın tüm önlemlerimizi almaya devam ediyoruz" dedi. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Muğla Büyükşehir'den deprem tedbirleri - Son Dakika

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