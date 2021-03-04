Türkiye'yi yasa boğan kazada midibüs sahibine 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

Türkiye'yi yasa boğan kazada midibüs sahibine 18 yıl 9 ay hapis cezası

04.03.2021 16:41
Türkiye'yi yasa boğan kazada midibüs sahibine 18 yıl 9 ay hapis cezası, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilgili 10 yıl hapis cezası verilen araç sahibi Bülent Çetindağ, yapılan itiraz üzerine yeniden yargılandı.

İZMİR'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilgili 10 yıl hapis cezası verilen araç sahibi Bülent Çetindağ, yapılan itiraz üzerine yeniden yargılandı. 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan Çetindağ 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Buca ilçesinden Muğla'nın Marmaris ilçesine gitmek için yola çıkan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubu taşıyan midibüs, 13 Mayıs 2017'de Muğla'nın Ula ilçesi Sakar Geçidi'nden indiği sırada şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 15 metre aşağıdan geçen kara yoluna düşen araçtaki sürücü Armağan Sertbaş'ın da aralarında bulunduğu toplam 24 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne hayatını kaybeden 24 kişinin yakınları tarafından dava açıldı.

TAKIM ELBİSELİ İYİ HAL İNDİRİMİNE İTİRAZ

26 Şubat 2019 tarihinde karara bağlanan davada, tutuklu yargılanan midibüs sahibi Bülent Çetindağ'a, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Sanığın, iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezası 10 yıla düşürüldü. Mahkeme heyeti, turu düzenleyen tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan'ın ise beraatine karar verdi. İtiraz üzerine kararı bozan Yargıtay Dairesi, fren sisteminde yapılan değişikliği araç sahibinin bildiğini ve sanığın asli kusurlu olduğunu, cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini belirti, yeniden yargılama için dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.ARAÇ SAHİBİNE 18 YIL 9 AY HAPİS CEZASIMuğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden başlayan yargılamanın, bugün görülen 3'cü duruşmada karar çıktı. Tutuklu sanık midibüs sahibi Bülent Çetindağ, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Çetindağ, kaza nedeniyle yıllardır hem kendisinin hem de ailesinin mağdur olduğunu söyledi.Çetindağ, aracının bütün bakımlarını yaptırdığını ileri sürüp, "Fren sistemleriyle ilgili hiçbir sorun yok. Mevzuata aykırı hiçbir işlem yapılmadı. Her yıl muayenesini yaptırdım.4 yıldır suçsuz yere cezaevinde yatıyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.  Davada midibüsün sahibi sanık Bülent Çetindağ'ın avukatı Mustafa Cihat Eken, müvekkilinin gelen Adli Tıp raporuna göre fren sisteminde oynama yapmadığını, bu nedenle olayın faili olamayacağını söyledi. Avukat Eken, eğer kazada yaşamını yitirmemiş olsaydı müvekkilinin yerine sanık sandalyesinde sürücü Armağan Sertbaş'ın olacağını öne sürüp, müvekkilinin suçsuz yere hapiste yattığını belirtti. Midibüsün sahibinin beraatini istedi.

Tarafların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık araç sahibi Bülent Çetindağ'ı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermekten daha önce açıklanan 10 yıl hapis kararını 18 yıl 9 ay olarak değiştirerek karara bağladı.


- Muğla
Türkiye'yi yasa boğan kazada midibüs sahibine 18 yıl 9 ay hapis cezası
Türkiye'yi yasa boğan kazada midibüs sahibine 18 yıl 9 ay hapis cezası
Türkiye'yi yasa boğan kazada midibüs sahibine 18 yıl 9 ay hapis cezası

Anneler Günü, Marmaris, İzmir, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'yi yasa boğan kazada midibüs sahibine 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika


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