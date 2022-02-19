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Son dakika haberleri... Muğla'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Muğla'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

19.02.2022 00:58
Son dakika haberleri... Muğla'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberler: Muğla'nın Yatağan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan'da bir ortaokulda öğle arasında kantinden iddiaya göre tavuk döner yiyen 6 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayetleri sonrası 6 öğrenci ambulanslarla Yatağan İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okul kantininden 56 öğrencinin öğle arasında tavuk döner yediği, 6'sının zehirlenme belirtileri ile hemen ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı, diğer 50 öğrencinin de gözlem amaçlı hastaneye getirildiği öğrenildi. - MUĞLA

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Son dakika haberleri... Muğla'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Son dakika haberleri... Muğla'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Muğla'da 28 ortaokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Muğla'da 28 ortaokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı İl Milli Eğitim Müdürü Çay, zehirlenen öğrencileri ziyaret etti İl Milli Eğitim Müdürü Çay, zehirlenen öğrencileri ziyaret etti

Yatağan, Tavuk, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Muğla'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Muğla'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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