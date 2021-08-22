Annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen E.D. (30) adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlı, gazetecilerin "Annenizi neden öldürdünüz?" sorusuna, "Bilmiyorum." yanıtını verdi.
İlçedeki Tuzla Mahallesi'nde dün E.D, evde yemek yedikleri sırada çıkan tartışmanın ardından annesi G.D'yi (61) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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