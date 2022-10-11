Son dakika haberleri! Muğla'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Muğla'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

11.10.2022 15:57
Son dakika haberleri! Muğla'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, husumetli olduğu akrabası tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, husumetli olduğu akrabası tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Dere Mahallesi'nde yaşayan M.S. (61) ile aralarında husumet olduğu ileri sürülen eniştesi B.S. (70) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S, av tüfeğiyle B.S'ye ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi B.S'nin olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Seydikemer, Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Muğla'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü - Son Dakika

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