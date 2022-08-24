Son dakika haber | Bir polisin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Bir polisin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı

24.08.2022 21:22

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, günlük tur teknesi çalışanları ile müşterileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kavgayı ayırmaya çalışan polis ekipleriyle tekne çalışanları arasında arbede yaşandı. Polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Çıkan arbedede polis otosunun camı kırılırken, bir polis memuru da yüzünden hafif yaralandı.

Öte yandan yaşanan kavgayı yerli ve yabancı turistler de şaşkın bakışlarla izledi.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bir polisin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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