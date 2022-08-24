Alınan bilgiye göre, günlük tur teknesi çalışanları ile müşterileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Bir polisin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.