Son dakika haberleri | Muğla'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Muğla'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

22.09.2022 20:41
Son dakika haberleri | Muğla'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 19.05 sıralarında Ula'nın Kızılyaka Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yerleşim bölgesine yakın bir noktada çıkan orman yangınını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerce yapılan müdahale ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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Muğla Ula'da orman yangını başladı Muğla Ula'da orman yangını başladı
Kaynak: DHA

Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Muğla'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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