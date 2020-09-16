Son dakika haberleri: Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 10 arazöz, dozer ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:47 - Kaynak: AA
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