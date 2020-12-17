Son dakika... Çocukların bulduğu tarihi mezarda kazı çalışması başlatıldı - Son Dakika

Çiftlik Mahallesi Kaynak Sokak'ta top oynayan çocuklar, bir çukurda kemik parçaları görünce durumu alilerine bildirdi. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye gelen, jandarma ve Fethiye Müze Müdürlüğü yetkililerince alan korumaya alındı.

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