Tırın motor kısmından yükselen dumanı fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekerek alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

Ukrayna uyruklu Volodymyr Fedorchuk idaresindeki CE3575BX plakalı domates yüklü tırda, Fethiye- Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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