Son dakika haberleri: Muğla'da firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

MUĞLA'da aralarında çocuk istismarı ile çocuğu fuhşa sürüklemek suçlarının da bulunduğu çok sayıda suçtan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Seydikkemer ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, haklarında çok sayıda suçtan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan O.Ç. ve Ş.Ü.'yü saklandıkları adrelere operasyon düzenleyerek, yakaladı.