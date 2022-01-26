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Son dakika haberleri! Muğla'da genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve baba adliyede - Son Dakika

Son dakika haberleri! Muğla'da genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve baba adliyede

26.01.2022 12:48
Son dakika haberleri! Muğla'da genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve baba adliyede

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze S'nin odasında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne ve baba adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze S'nin odasında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne ve baba adliyeye sevk edildi.

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, boynunda kırık olduğu tespit edilen genç kızın gözaltına alınan babası M.H.S. ve annesi T.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne T.S, adliyeye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Kızım nasıl öldü hiç bir fikrim yok. Benim hakkımın aranmasını istiyorum. Ben yatağında ölü buldum. Birileri çocuğumu öldürmüş. Gelinimden ve annesinden şüpheleniyorum. Başkası da olabilir." iddiasında bulundu.

Öte yandan genç kızın cenazesinin Bodrum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü morgundan henüz alınmadığı öğrenildi.

24 Ocak'ta, ailenin ihbarı üzerine Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen Jandarma Olay Yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğunu tespit etmişti.

Son dakika haberleri! Muğla'da genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve baba adliyede
Son dakika haberleri! Muğla'da genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve baba adliyede
Son dakika haberleri! Muğla'da genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve baba adliyede
Son dakika haberleri! Muğla'da genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve baba adliyede

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Adli Tıp Kurumu, Bodrum, Muğla, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Muğla'da genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve baba adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Muğla'da genç kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne ve baba adliyede - Son Dakika
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