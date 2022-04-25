Son dakika haberleri | Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

25.04.2022 17:27
Son dakika haberleri | Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bir grup düzensiz göçmenin ilçeden yasa dışı yollardan çıkış yapacağı bilgisi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, farklı uyruklarda 39 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla kamyon şoförü M.T. ile H.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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