Havuza düşen tilki yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Havuza düşen tilki yavrusunu itfaiye kurtardı

19.06.2022 13:13

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evin önündeki boş havuza düşen tilki yavrusu, itfaiye ekibince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evin önündeki boş havuza düşen tilki yavrusu, itfaiye ekibince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Menteşeoğlu Mahallesi Şehit Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir evin bahçesindeki 2 metrelik boş yüzme havuzuna düşen tilki yavrusunu görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibinin çalışması sonunda yavru tilki havuzdan çıkarıldı.

Durumu iyi olduğu gözlenen tilki, doğal yaşam alanına salındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havuza düşen tilki yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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