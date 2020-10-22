İki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan taksi sürücüsünün daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok