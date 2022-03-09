Son dakika haberleri... Muğla'da iş adamına silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Muğla'da iş adamına silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

09.03.2022 13:49
Son dakika haberleri... Muğla'da iş adamına silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş adamına silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş adamına silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Geçen hafta sonu ilçede, bir iş adamına otomobilinde silahlı saldırı düzenlendi. İş adamının yara almadan kurtulduğu saldırının ardından şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri saldırıyı R.S., M.K., F.Ç'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri... Muğla'da iş adamına silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

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Marmaris, Saldırı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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