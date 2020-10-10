Son dakika haberleri... Muğla'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir yatak mağazasından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Söndürülen yangın, hasara yol açtı.
İş yerinin kundaklandığı ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
- Kaynak: AA
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